Красноярскому педуниверситету утвердили ректора

Мария Холина. Фото: kspu.ru

21 марта Мария Холина была утверждена в качестве ректора КГПУ им. В.П. Астафьева. Об этом сообщается на сайте учебного заведения.

Выборы нового ректора проходили 21 декабря 2022 года на конференции сотрудников и студентов. Участие в выборах принимали 97 делегатов. В итоге новым руководителем вуза избрали Марию Холину. Она исполняла обязанности ректора с 30 июля 2020 года.

Марии Холиной 53 года. В 1994 году она окончила Красноярский педуниверситет по специальности «Отечественная история». До 2012 года работала в Енисейске в должностях от учителя до директора школы. С 2012 по 2020 года трудилась в краевом минобре.