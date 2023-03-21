В Хакасии два подростка жестоко издевались и убили собаку

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В Республике Хакасия два подростка мучительно убивали собаку. После того, как информация об этом появилась в сети, делом заинтересовалась полиция, сообщает ГУ МВД по региону.

Расправились с четвероногим питомцем два изверга еще в ноябре 2022 года в селе Чапаево. После проверки оказалось, что жестоко убили собаку два школьника, один 2006, второй 2007 годов рождения.

Сотрудники проводят проверку и выясняют все обстоятельства произошедшего. К административной ответственности привлекут родителей подростков – им вменяется ненадлежащее исполнение своих обязанностей.

Самих же школьников поставят на профилактический учет.