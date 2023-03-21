В Красноярском крае потребители предпочитают покупать смартфоны со встроенными sim-картами

В Красноярском крае потребители стали чаще выбирать инновационные смартфоны. Так, доля устройств с поддержкой eSIM выросла до 9%. Технология eSIM (Embedded SIM – встроенная сим-карта) используется в качестве альтернативы обычным «симкам»: микросхема встраивается в телефон на этапе его производства.

Больше всего таких гаджетов в Красноярском крае: их доля в регионе даже выше общероссийской. На втором месте по доле eSIM – Хакасия, а третьем – Новосибирская область. Также по данным исследований Tele2, сейчас клиенты предпочитают смартфоны с большим экраном: растет доля устройств с диагональю дисплея более 6 дюймов. Это соответствует мировому тренду производства смартфонов с большим экраном. Пользователи стали много времени проводить онлайн и смотреть фильмы на экранах мобильных телефонов. Кроме того, потребители стали чаще выбирать более дорогие модели стоимостью от 20 тысяч рублей. Лидирующие позиции в сети оператора занимают смартфоны Samsung и Xiaomi. Выбор более дорогих и качественных моделей объясняется тем, что они служат гораздо дольше недорогих смартфонов.