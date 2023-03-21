Житель Красноярска оформил кредиты на миллион рублей через аккаунты друзей Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске будут судить местного жителя, который оформлял на своих друзей кредиты за смартфоны. Об этом сообщает МВД по Красноярскому краю.

Мужчина просил приятелей поделиться индивидуальной скидкой на покупку смартфонов на одной из платформ в соцсетях, но получив доступ к аккаунту, он просто брал кредиты на своих друзей, о чем им не говорил. При этом красноярец платил товарищам 4-7 тысячи рублей за услугу.

Гаджеты он продавал, а от друзей начинал скрываться, когда те понимали, что на них оформлен кредит. Таким образом, ему удалось обмануть 10 человек на сумму около 1 миллиона рублей.

В итоге мужчину задержали и завели в его отношении уголовное дело. Материалы уже направлены в суд.