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НовостиПроисшествия21 марта 2023 4:50

В Канске трех подростков отправили в спецприемник за издевательства над сверстниками

Полицейские провели проверки
Антон НИКИТИН
Антон НИКИТИН
В Канске трех подростков отправили в спецприемник за издевательства над сверстниками

В Канске трех подростков отправили в спецприемник за издевательства над сверстниками

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Канске полицейские провели проверку двух фактов издевательств подростков над сверстниками. Об этом сообщают в МВД по Красноярскому краю.

В первом случае 13-летний мальчик, которого провоцировала ровесница, отрезал ножом волосы у 14-летнего школьника за внешний вид. Во втором случае 6-классница избила 8-классницу по той же причине.

В обоих случаях все три ребенка не достигли возраста привлечения к уголовной ответственности за хулиганство. Однако безнаказанными они не остались. Троих подростков по решению суда отправили в Центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей Красноярска.