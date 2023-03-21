В Канске трех подростков отправили в спецприемник за издевательства над сверстниками Фото: Мария ЛЕНЦ

В Канске полицейские провели проверку двух фактов издевательств подростков над сверстниками. Об этом сообщают в МВД по Красноярскому краю.

В первом случае 13-летний мальчик, которого провоцировала ровесница, отрезал ножом волосы у 14-летнего школьника за внешний вид. Во втором случае 6-классница избила 8-классницу по той же причине.

В обоих случаях все три ребенка не достигли возраста привлечения к уголовной ответственности за хулиганство. Однако безнаказанными они не остались. Троих подростков по решению суда отправили в Центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей Красноярска.