Под Минусинском из-за африканской чумы сожгли 500 туш свиней

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В Красноярском крае в селе Малая Минуса кремировали около 500 туш свиней. Об этом сообщает «Взгляд Инфо».

Поголовье свиней пришлось уничтожить из-за вспышки африканской чумы. Уничтожению также подлежат свинарники и забор, так как обработку провести уже невозможно.

Сумма ущерба устанавливается, но, судя по всему, она будет исчисляться в миллионах рублей. Известно, что инфекция пришла с фермы бывшего священника местного храма.

При этом источник заражения еще не установлен. В Минусинском районе продолжает действовать режим ЧС.