Фирма из Красноярска продавала на OZON поддельную туалетную воду

Фото: телеграм-канал "Дмитрий ГОРЯЕВ"

В красноярский Роспотребнадзор обратилась с жалобой жительница Уфы. Через интернет-площадку она купила у зарегистрированной в Красноярске фирмы контрафактные духи, сообщает Дмитрий Горяев, главный санитарный врач региона.

Женщина купила туалетную воду за три тысячи, однако, когда товар пришел, покупательница заподозрила неладное. Сам флакон был неаккуратным, а аромат сильно отличался от оригинала.

Проверка показала, что этот аромат компания LACOSTE S.A.S. не производила. Маркетплейс после того, как ему отправили информацию о нарушении законодательства, заблокировал продавца контрафактом.

Материалы дела переданы в полицию.