Житель Тувы за случайное убийство месячной дочери получил год ограничения свободы

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В Республике Тыва суд вынес приговор 29-летнему отцу, который обвиняли в причинении смерти по неосторожности. Ему назначено наказание в виде ограничения свободы на год, сообщает следственное управление по региону.

Трагедия произошла в октябре 2022 года. Тогда пьяный мужчина лег спать рядом с месячной дочкой, из-за чего девочка не смогла свободно дышать. Малышка погибла от компрессионной асфиксии.

Следователи провели весь комплекс необходимых действий, опросили свидетелей и направили дело в суд. Приговор вступил в законную силу.