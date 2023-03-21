После вмешательства прокуратуры в Красноярске на 5 лет раньше из аварийного дома расселят 90 человек

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В Красноярске дом в переулке Медицинском, 14 был признан аварийным и подлежащим сносу еще в 2017 году. Степень его износа превышает 74%. Однако расселить людей должны были аж до 2028 года. Как соблюдаются правила соблюдения жилищного законодательства, проверила прокуратура края.

Сотрудники ведомства установили, что уже сейчас в доме опасно проживать, а значит, 90 жильцов подвергаются риску. Установленный срок расселения был признан необоснованно длительным.

Прокуратура обратилась в суд с требованием ускорить процедуру и предоставить новое жилье красноярцам уже в 2023 году.

Суд с требованием согласился.