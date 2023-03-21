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НовостиОбщество21 марта 2023 2:55

В середине недели в Красноярск вернется тепло

Рассказываем, когда в Красноярске наконец-то потеплеет
Антон НИКИТИН
Антон НИКИТИН
В середине недели в Красноярск вернется тепло

В середине недели в Красноярск вернется тепло

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске с середине недели постепенно начнет теплеть. Обнадеживающий прогноз составили в Гидрометцентре.

Так, теплеть начнет уже в среду. Днем ожидается около 0 – будет солнечно и без осадков. Однако ночью все же похолодает, до -13 градусов.

А вот с четверга потеплеет уже основательно. Днем около +4 градусов и ночью -3 градусов. В пятницу и вовсе днем воздух прогреется до +5, ночью похолодает до -2 градусов. При этом всю оставшуюся часть недели будет без осадков.

На выходных пока ожидается +10 градусов. Но прогноз пока предварительный.