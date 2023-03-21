Нина Кузьмина

В Красноярске 3 марта 2023 года пропала 67-летняя предпринимательница Нина Кузьмина. 15 марта оперативниками был задержан подозреваемый в убийстве женщины. 44-летний мужчина не стал долго отпираться, рассказал где оставил ее автомобиль и куда спрятал тело.

20 марта в ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия сообщили, что в Иркутской области действительно обнаружили обгоревшие останки женщины. Их отвезут на судебно-медицинскую экспертизу, чтобы подтвердить личность.

Напомним, Нина Кузьмина оказалась известной в Красноярске свахой. У нее было свое агентство. 3 марта 13.30 она вышла из салона красоты на Телевизорной, села за руль своего Mercedes. После этого Нину никто не видел. Подозреваемый в убийстве - 44-летний знакомый женщины, его задержали на рабочем месте в автосервисе. Он рассказал, что в тот самый день встречался с Ниной, между ними произошла ссора.

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