В Красноярске полиция проверяет информацию об утечке данных клиентов доставки суши Фото: Мария ЛЕНЦ

20 марта красноярские полицейские проверяют информацию об утечке личных данных клиентов доставки суши «Самурай». Об этом сообщает МВД по краю.

Накануне в телеграм-канале «Утечки информации» появилось сообщение о том, что кто-то взломал сайт заказа суши «Самурай» в Красноярске. В итоге в сеть попали данные почти 34 тысяч клиентов доставки, а также 5,6 тысяч адресов электронной почты.

Кроме того, в публичном доступе оказались адреса доставки, суммы заказов и комментарии к ним. Однако ни от пользователей, ни от руководства организации сообщений не поступало. Тем не менее полиция начала собственную проверку.