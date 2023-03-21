В Красноярске шестые сутки ищут 16-летнего подростка. Фото: Поиск пропавших детей. Красноярск

В Красноярске почти неделю разыскивают 16-летнего подростка. Об этом сообщает паблик «Поиск пропавших детей. Красноярск».

Александр Шульбереков в 07:50 часов 16 марта вышел из дома на Гладкова, 14. Его местонахождение до сих пор неизвестно.

Рост Александра 180-185 сантиметров, среднее телосложение. Был в бежевой куртке, синих штанах и черных ботинках. С собой был телефон и серый рюкзак.

Обращаться можно по номеру волонтеров 8-950-99-66-066 или в дежурную часть №2 по телефону 8-391-269-29-17.