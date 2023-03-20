Убивший Нину Кузьмину житель Красноярска показал, как совершил преступление

Фото и видео: Следственный комитет

Подозреваемый в убийстве Нины Кузьминой дал показания и поучаствовал в следственном эксперименте. Накануне тело известной в городе 67-летней свахи нашли в лесу в Иркутской области. По подозрению в убийстве был задержан ее 44-летний знакомый.

Задержанный рассказал, что убил Кузьмину в Красноярске и увез в соседнюю Иркутскую область, чтобы спрятать. Тело женщины, вдобавок, оказалось сожжено: убийца подтвердил, что сжег его уже на месте, в лесу, чтобы дополнительно замести следы.

Отметим, что 44-летний Валерий признался, что встречался с Ниной Кузьминой в день убийства. Он должен был отдать ей деньги за аренду парковочного места, но между сторонами вспыхнула ссора, которая закончилась убийством.

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67-летняя предпринимательница из Красноярска Нина Кузьмина пропала еще 3 марта 2023 года. 15 марта по подозрению в ее убийстве был задержан 44-летний знакомый, который не стал долго отпираться и вскоре признался в убийстве женщины. Сообщил, где оставил принадлежавший ей автомобиль (его нашли во дворах в Красноярске). Но что касается тела, сказал: увез и спрятал в соседнем регионе – в Иркутской области. Чтобы проверить эту информацию, оперативники отправились на предполагаемое место захоронения.