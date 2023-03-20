Житель Тувы пытался пронести в ИВС телефон размеров с мизинец. Фото: МВД по Тыве

16 марта в Кызыле местный житель пытался пронести в изолятор временного содержания микротелефон. Об этом сообщает МВД по Республике Тыва.

Все началось с того, что 33-летний мужчина был арестован на 3 суток за оставление месса ДТП. Во время обыска перед отбытием в ИВС во внутреннем кармане его пальто был найден крошечный телефончик марки «Дуос». Как сообщают в пресс-службе ведомства, размер гаджета не больше мизинца.

В итоге на мужчину завели административное дело по статье «Передача либо попытка передачи запрещенных предметов лицам, содержащимся в учреждениях уголовно-исполнительной системы или изоляторах временного содержания». Ему грозит штраф на 5 тысяч рублей.

В МВД добавляют, что ранее мужчина был неоднократно судим. В том числе за грабежи и тяжкие преступления против личности.