Житель Эвенкии застрелил оленя по охотничьему билету жены Фото: Мария ЛЕНЦ

Житель поселка Тура в Эвенкии застрелил оленя на охоте. И, несмотря на то, что на руках у него был охотничий билет, был наказан. Почему так произошло, объяснили в министерстве экологии края. Дело в том, что при проверке документов охотинспекторы обнаружили: право охоты принадлежало не самому охотнику, а его жене. А это – прямое нарушение федерального закона «Об охоте». В качестве наказания северянина лишили на год права охотиться.

В ведомстве рассказали, что бланки разрешений на добычу охотничьих ресурсов являются документами строгой отчетности. Такие документы выдаются конкретному лицу, передавать свои права другому лицу запрещено. Суд признал жителя Туры виновным и привлек его к административной ответственности. Охотничий билет аннулирован.

Добавим, что инспекторы минэкологии края патрулируют охотничьи угодья регулярно. Так что любители пострелять в гусей и оленей всегда должны быть готовыми к тому, что их остановят и попросят показать разрешительные документы, в том числе и на оружие.