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НовостиОбщество20 марта 2023 9:46

В Красноярском крае зафиксировали вспышку бешенства

Там обнаружили больную лисицу
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
В Красноярском крае зафиксировали вспышку бешенства

В Красноярском крае зафиксировали вспышку бешенства

Фото: ИВАНОВА Диана

В Красноярском крае зафиксировали вспышку бешенства, сообщает региональное управление Россельхознадзора. Ветеринары обнаружили больную лисицу в Партизанском районе 14 марта этого года. Были приняты все меры для ликвидации особо опасного заболевания, а также для того, чтобы оно не распространялось дальше.

- Проведено эпизоотологическое обследование эпизоотического очага и неблагополучного пункта, определены границы угрожаемых зон, разработан план мероприятий по ликвидации бешенства, - прокомментировали в ведомстве.

Также ветеринары обошли все дворы местных жителей в тех населенных пунктах, где есть риск заражения, осмотрели животных на домашних подворьях. Провели вакцинацию. И направили губернатору края представление о необходимости ввести карантин по бешенству на отдельно взятой территории.