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НовостиЗдоровье20 марта 2023 9:42

В Красноярске от коронавируса скончался 1 человек

Статистику привел стопкоронавирус.рф
Антон НИКИТИН
Антон НИКИТИН
В Красноярске от коронавируса скончался 1 человек

В Красноярске от коронавируса скончался 1 человек

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске за сутки на 20 марта 2023 года коронавирусом заболели еще 105 человек (сутки назад 104). Об этом сообщает стопкоронавирус.рф.

В общей сложности коронавирусом заразился 433 693 человека. При этом за минувшие сутки вылечились 87 пациентов (день назад 109), а за все время – 421 027 красноярцев. То есть, число продолжает уменьшаться.

За сутки госпитализированы 17 человек, что на 1 меньше дня предыдущего, тогда в больницу попали 18 пациентов. Также на сутки от COVID-19 умер 1 человек. В общей же сложности жертвами вируса в крае стал 11 293 человек.