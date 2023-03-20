В Красноярске от коронавируса скончался 1 человек Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске за сутки на 20 марта 2023 года коронавирусом заболели еще 105 человек (сутки назад 104). Об этом сообщает стопкоронавирус.рф.

В общей сложности коронавирусом заразился 433 693 человека. При этом за минувшие сутки вылечились 87 пациентов (день назад 109), а за все время – 421 027 красноярцев. То есть, число продолжает уменьшаться.

За сутки госпитализированы 17 человек, что на 1 меньше дня предыдущего, тогда в больницу попали 18 пациентов. Также на сутки от COVID-19 умер 1 человек. В общей же сложности жертвами вируса в крае стал 11 293 человек.