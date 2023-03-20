В Красноярском крае любитель пьяной езды напал на полицейского Фото: Мария ЛЕНЦ

В Курагинском районе местный житель попал под уголовное дело за нападение на сотрудника полиции. Инцидент произошел ночью 16 марта: 22-летний житель поселка Курагино подъехал на машине прямо к крыльцу районного отдела полиции. Сам пьяный, водительских прав нет и никогда не было. К нему из помещения вышел оперативный дежурный, представился, как положено. И спросил, зачем гражданин сюда пожаловал.

Молодой человек вышел из машины и набросился на полицейского с кулаками. Но к ним тут же подбежали другие силовики, нападавшего скрутили. Оперативный дежурный получил незначительные травмы, но сам факт нападения – это уже уголовная статья, по которой придется отвечать, сообщили в пресс-службе регионального следкома. Ну и плюс штрафы за пьяную езду от ГИБДД. В настоящее время подозреваемый на 15 суток помещен под административный арест.