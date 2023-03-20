Жительница Хакасии не успела уйти от поезда и погибла

Жительница Хакасии не смогла уйти от поезда и погибла. Фото: МВД

Жительница Хакасии погибла под колесами поезда. Трагедия произошла накануне 19 марта на перегоне Абакан – Подсиний. В пресс-службе транспортной полиции рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск жуткие подробности.

Установлено, что погибшая – местная жительница, ей было всего 34 года. Перед своей гибелью она употребляла алкоголь, причем много. Видимо, по пути домой решила перейти железнодорожную линию, споткнулась и упала. И осталась лежать, а когда услышала гудок локомотива, попыталась встать и уйти прочь, но увы…

В полиции отметили, что все произошло в зоне ограниченной видимости, здесь железнодорожный путь изгибается, машинист локомотива увидел женщину слишком поздно, подал экстренный сигнал. Но поезд не может остановиться мгновенно: женщина получила травмы, несовместимые с жизнью.