В Красноярске начали благоустройство набережной реки Кача

Фото: администрация Красноярска

В Красноярске началось благоустройство общественных пространств. Подрядчики уже приступили к работам на набережной реки Кача в Железнодорожном районе, сообщает администрация города.

В первую очередь специалисты подрежут деревья. Займутся специалисты и монтажом конструкций под будущий деревянный спуск.

До конца недели начнутся работы в сквере Юбилейный и на променаде в районе монумента «Кандальный путь». Всего же благоустроено в этом году будет 8 территорий: это 5 скверов, набережная и променад. Все общественные пространства выбрали сами красноярцы.

Уже в апреле стартует голосование за места, которые будут благоустроены в Красноярске в 2024 году.