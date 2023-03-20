В Красноярске начали благоустройство набережной реки Кача

Фото: администрация Красноярска
В Красноярске началось благоустройство общественных пространств. Подрядчики уже приступили к работам на набережной реки Кача в Железнодорожном районе, сообщает администрация города.
В первую очередь специалисты подрежут деревья. Займутся специалисты и монтажом конструкций под будущий деревянный спуск.
До конца недели начнутся работы в сквере Юбилейный и на променаде в районе монумента «Кандальный путь». Всего же благоустроено в этом году будет 8 территорий: это 5 скверов, набережная и променад. Все общественные пространства выбрали сами красноярцы.
Уже в апреле стартует голосование за места, которые будут благоустроены в Красноярске в 2024 году.