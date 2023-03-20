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НовостиОбщество20 марта 2023 8:24

В Красноярске начали благоустройство набережной реки Кача

На неделе рабочие начнут обустройство сквера Юбилейный и на променаде в районе монумента «Кандальный путь»
Татьяна ИЛЬИНА
Фото: администрация Красноярска

Фото: администрация Красноярска

В Красноярске началось благоустройство общественных пространств. Подрядчики уже приступили к работам на набережной реки Кача в Железнодорожном районе, сообщает администрация города.

В первую очередь специалисты подрежут деревья. Займутся специалисты и монтажом конструкций под будущий деревянный спуск.

До конца недели начнутся работы в сквере Юбилейный и на променаде в районе монумента «Кандальный путь». Всего же благоустроено в этом году будет 8 территорий: это 5 скверов, набережная и променад. Все общественные пространства выбрали сами красноярцы.

Уже в апреле стартует голосование за места, которые будут благоустроены в Красноярске в 2024 году.