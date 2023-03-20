На юге Красноярского края открыли пожароопасный сезон. Фото: Лесопожарный центр

В южных районах Красноярского края лесные пожарные начали патрулировать леса. Пока официально пожароопасный сезон открыли в двух районах, Минусинском и Шушенском. Там уже сошел снег и по опыту прошлых лет именно здесь случаются первые ландшафтные и лесные возгорания. Добавим, что леса на территории края мониторят с помощью авиапатрулирования, беспилотников, видеокамер.

В краевом Лесопожарном центре доложили, что его подразделения находятся в полной готовности. В этом году будут задействованы 360 профессиональных лесных пожарных, 193 единицы спецтехники. Плюс ожидают помощи от лесничеств, арендаторов, добровольцев. А число инспекторов, которые будут устанавливать причины и виновников возгораний, увеличится до 30 человек. Виновники могут быть привлечены к уголовной ответственности. Напомним, что весной чаще всего причиной становятся именно люди, поджигающие поля и леса.

О возгораниях в лесах жители края могут сообщать по телефонам 112, 8-800-100-94-00 или с помощью мобильного приложения «Берегите лес», где есть возможность прикрепить фото и указать геолокацию.