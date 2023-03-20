Красноярский край вошел в рейтинг регионов с самыми большими зарплатами Фото: Мария ЛЕНЦ

Красноярский край вошел в рейтинг регионов России с самыми большими зарплатами, он занял двенадцатую позицию. Самый большой доход в крае имеют те, кто работает в добывающей отрасли. В среднем – по 135 тысяч рублей. Для сравнения, строчкой выше Красноярского края стоит Камчатский край, там самая доходная отрасль – рыболовство со средней зарплатой 139 тысяч рублей. А строчкой ниже стоит Хабаровский край, где самая большая зарплата у работников предприятий, добывающих драгоценные металлы – в среднем 120 тысяч рублей.

Тройку лидеров ожидаемо возглавляет Москва, здесь самые высокооплачиваемые сотрудники работают в банковской и финансовой сфере – в среднем 224 тысячи рублей. На втором месте Сахалинская область: добывающая отрасль и зарплата 223 тысячи рублей. На третьем Ямало-Ненецкий автономный округ, здесь самые высокооплачиваемые – нефтяники и газовщики с зарплатой 200 тысяч рублей.

И на последних местах Калмыкия, Ивановкая область и Мордовия. Там больше всех зарабатывают госслужащие: 42, 41 и 41 тысяча рублей.

Добавим, что рейтинг подготовило агентство "РИА Рейтинг".