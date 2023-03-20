На пилораме на севере Красноярского края незаконно работали 6 мигрантов

Фото: ГУ МВД по Красноярскому краю

В Богучанском районе Красноярского края во время профилактической работы на одной из лесопилок полицейские обнаружили мигрантов, которые трудились на предприятии незаконно. Было выявлено 6 фактов нелегального привлечения иностранцев к работе, сообщает ГУ МВД по краю.

Выяснилось все случайно, при попытке полицейских поговорить с работниками. Часть их них вообще не знали русский, при том что на руках имели сертификаты государственного образца о том, что они сдали экзамен по истории России, основам законодательства и знании языка.

Через переводчика мужчины объяснили, что сертификаты они купили. В итоге полиция завела дела по статьям «организация незаконной миграции» и «незаконное привлечение к трудовой деятельности в РФ иностранного гражданина или лица без гражданства». По последней владельца бизнеса ждет штраф до 800 тысяч рублей или приостановка работы.