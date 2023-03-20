В Красноярске главу Красспорта Валерия Черноусова подозревают в новом преступлении

В Красноярске главу Красспорта подозревают в новом преступлении. Фото: СК

В Красноярске руководителя Главного управления по физической культуре и спорту администрации города Валерия Черноусова подозревают в новом коррупционном преступлении. Его выявили сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции краевой полиции. Установлено, что с мая 2021 по июль 2022 года он похитил около 600 тысяч рублей, которые предназначались для спортивно-оздоровительного комплекса «Лесной».

Действовал не один, вместе с подельниками. Составил семь фиктивных договоров с неким предпринимателем, по которому тот якобы убирал снег с крыши зданий, убирал территорию, вывозил мусор и все прочее. Однако на самом деле ничего этого не делалось. Деньги предприниматель получал и затем передавал уже в карман руководителя Красспорта.

Расследованием нового уголовного дела Черноусова, как и всеми предшествующими, занимается ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия. Дела соединены в одно производство. Обвиняемый содержится под стражей.