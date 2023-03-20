Пропавшего на севере Красноярского края мужчину нашли убитым. Фото: СК

На севере Красноярского края, в поселке Туруханск пропал 35-летний мужчина. Это произошло 15 марта. И вот стало известно: исчезновение носит криминальный след – мужчину нашли убитым. За подробностями «Комсомольская правда»-Красноярск обратилась в ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия. И вот какую информацию мы получили.

Изначально 15 марта в полицию поступило сообщение от родственников пропавшего, они узнали, что с утра он не вышел на работу. Были объявлены поиски. В итоге тело нашли с признаками насильственной смерти около одного из жилых домов в Туруханске. В ходе предварительного расследования установлено, что в ночь с 14 на 15 марта компания употребляла алкоголь.

Один из участников попойки – 23-летний подозреваемый – заметил у знакомой следы побоев. Та пожаловалась, что ее действительно ударил потерпевший. И тогда молодой человек решил проучить того, кто поднял руку на женщину. Стал жестоко избивать его дома, а когда оказались на улице, не меньше трех раз ударил его ножом. В результате мужчина скончался на месте.

Уголовное дело заведено по статье «Убийство», подозреваемый взят под стражу.