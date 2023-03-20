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НовостиОбщество20 марта 2023 6:50

В Красноярске молодые таланты могут получить премию в 70 тысяч рублей от главы города

Конкурс проходит в 31 раз
Татьяна ИЛЬИНА

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске стартовал прием заявок на получение Премии главы города молодым талантам. Подать ее можно будет до 14 апреля, сообщает администрация краевой столицы.

Соискателями премии могут стать ученые, призеры олимпиад, соревнований, дипломанты конкурсов и фестивалей, молодые профессионалы и лидеры общественных объединений в возрасте от 14 до 35 лет. Выдвинуть своего номинанты могут учебные заведения и профсообщества.

Премию присуждают в шести различных номинациях. Всего определят 50 победителей. Им достанется премия в размере 70 тысяч рублей, звание «лауреата премии главы города» и памятные подарки.