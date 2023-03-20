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НовостиОбщество20 марта 2023 6:32

Красноярские заведения общепита получили доход на четверть выше доковидного уровня

Количество заведений постоянно растет
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
Красноярские заведения общепита получили доход на четверть выше доковидного уровня

Красноярские заведения общепита получили доход на четверть выше доковидного уровня

Фото: Мария ЛЕНЦ

Заведения общепита в Красноярском крае по итогам 2022 года получили доход на четверть выше того, что был до пандемии ковида. Таким образом не сбылись прогнозы пессимистов, которые утверждали, что вводимые запретные меры (конкретно – прекращение работы) убьют общепит. Теперь очевидно: не только не убили, но еще и дали стимул к развитию. За время вынужденной изоляции кафе и рестораны разработали новые алгоритмы работы, например, доставку готовой еды, изменение концепции и меню.

По данным Сибирского управления Центробанка России жители края стали больше тратить на готовую еду. Повышенный спрос привел к открытию новых точек общественного питания: в 2022 году в крае открылось более 20 новых заведений. Следовательно, выросла и потребность в персонале. Например, число вакансий для поваров, изготавливающих пиццу, за последние три года увеличилось в 12 раз.

По словам управляющего Отделением Красноярск Банка России Сергея Журавлева такие тенденции, как в Красноярском крае, характерны для многих регионов Сибири.