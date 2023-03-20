Красноярские заведения общепита получили доход на четверть выше доковидного уровня Фото: Мария ЛЕНЦ

Заведения общепита в Красноярском крае по итогам 2022 года получили доход на четверть выше того, что был до пандемии ковида. Таким образом не сбылись прогнозы пессимистов, которые утверждали, что вводимые запретные меры (конкретно – прекращение работы) убьют общепит. Теперь очевидно: не только не убили, но еще и дали стимул к развитию. За время вынужденной изоляции кафе и рестораны разработали новые алгоритмы работы, например, доставку готовой еды, изменение концепции и меню.

По данным Сибирского управления Центробанка России жители края стали больше тратить на готовую еду. Повышенный спрос привел к открытию новых точек общественного питания: в 2022 году в крае открылось более 20 новых заведений. Следовательно, выросла и потребность в персонале. Например, число вакансий для поваров, изготавливающих пиццу, за последние три года увеличилось в 12 раз.

По словам управляющего Отделением Красноярск Банка России Сергея Журавлева такие тенденции, как в Красноярском крае, характерны для многих регионов Сибири.