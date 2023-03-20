Красноярским предпринимателям помогут запустить стартапы

Для начинающих предпринимателей организуют семинары, деловые игры, им также помогают в разработке бизнес-планов. Фото предоставлено компанией

В конце марта в Красноярске стартуют занятия для предпринимателей Красноярского края в Школе социального предпринимательства. На днях СУЭК и Фонд «СУЭК-РЕГИОНАМ» завершили отбор кандидатов. Программа Школа социального предпринимательства реализуется с 2012 года и направлена на внедрение новых востребованных видов социальных услуг. Для начинающих предпринимателей организуют семинары, деловые игры, им также помогают в разработке бизнес-планов. А после завершения обучающего курса проходит конкурс «Созидание», где каждый из прошедших обучение получает шанс на финансовую поддержку своего проекта.

В этом году от Красноярского края в конкурсном отборе в Школу социального предпринимательства приняли участие 27 человек из Бородино, Назарово и Шарыпово, восемь из них станут «студентами» – их проектные идеи признаны наиболее актуальными и жизнеспособными.

Среди учащихся – воспитатели детских садов, педагоги общего и дополнительного образования, действующие бизнесмены. Предложенные ими идеи направлены на создание новых услуг в сфере образования и дошкольного воспитания, поддержку людей старшего поколения – открытие студий программирования, лего-моделирования, аэродизайна, финансовой грамотности, создание игрового клуба для детей до трех лет, не посещающих детский сад, оборудование пансионата для пенсионеров и инвалидов.

Летом 2022 года эксперты Школы социального предпринимательства провели мониторинг уже действующих на территориях проектов и собрали отзывы глав городов, для которых развитие социального предпринимательства является одной из точек роста.

По мнению главы Бородино Александра Веретенникова, проект помогает развитию города: «Обучение проводится на конкурсной основе, но в этом и прелесть. Появляется азарт, желание сделать свой проект еще привлекательнее».

Заместитель главы Шарыпово по социальным вопросам Юлия Рудь отметила, что в городе уже сформировалась команда единомышленников.

- Каждый год мы находим новых активных горожан, помогаем им в создании и воплощении социальных, социально-предпринимательских, образовательных проектов на благо жителей города. И мы благодарны нашим партнерам за возможность развиваться, - сказала Юлия Рудь.