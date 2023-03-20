Жителя Дудинки осудили за пойманных 115 арктических омулей Фото: Мария ЛЕНЦ

Жителя Дудинки осудили за браконьерство – за выловленную северную рыбу. Проблема была в том, что делал это он в период нереста, когда любая рыбалка по факту запрещена, запрещенным способом.

Как рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе Западно-Сибирской транспортной прокуратуры, в сентябре 2021 года подсудимый отправился по Енисею на моторной лодке, вооружившись сплавной рыболовной сетью. В итоге улов составил 115 экземпляров. Специалисты потом посчитали, что браконьер своими действиями нанес водной фауне, следовательно и государству, ущерб в размере более 212 тысяч рублей.

С учетом позиции государственного обвинителя Норильской транспортной прокуратуры, частичного возмещения ущерба суд назначил виновному наказание в виде исправительных работ на срок 5 месяцев с удержанием ежемесячно из его заработной платы 10 % в доход государства. Плюс удовлетворен гражданский иск прокурора – о взыскании причиненного ущерба. Лодку и мотор конфисковали в доход государства.