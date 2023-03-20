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НовостиПроисшествия20 марта 2023 5:50

Жителя Дудинки осудили за пойманных 115 арктических омулей

Он выловил их незаконно
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
Жителя Дудинки осудили за пойманных 115 арктических омулей

Жителя Дудинки осудили за пойманных 115 арктических омулей

Фото: Мария ЛЕНЦ

Жителя Дудинки осудили за браконьерство – за выловленную северную рыбу. Проблема была в том, что делал это он в период нереста, когда любая рыбалка по факту запрещена, запрещенным способом.

Как рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе Западно-Сибирской транспортной прокуратуры, в сентябре 2021 года подсудимый отправился по Енисею на моторной лодке, вооружившись сплавной рыболовной сетью. В итоге улов составил 115 экземпляров. Специалисты потом посчитали, что браконьер своими действиями нанес водной фауне, следовательно и государству, ущерб в размере более 212 тысяч рублей.

С учетом позиции государственного обвинителя Норильской транспортной прокуратуры, частичного возмещения ущерба суд назначил виновному наказание в виде исправительных работ на срок 5 месяцев с удержанием ежемесячно из его заработной платы 10 % в доход государства. Плюс удовлетворен гражданский иск прокурора – о взыскании причиненного ущерба. Лодку и мотор конфисковали в доход государства.