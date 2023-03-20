В Емельяновском районе растаявший снег подтопил 6 приусадебных участков

Фото: ГУ МЧС России по Красноярскому краю

Из-за обильного таяния снегов 6 приусадебных участков в Емельяновском районе оказались подтопленными. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Красноярскому краю.

Спасатели начали работать на месте 19 марта. Они занимаются откачкой воды и промывкой водоотводных труб. Всего привлечены 15 человек и 9 единиц техники.

Напомним, в Красноярске затопило сразу несколько улиц. Из-за порыва трубопровода под Коммунальным мостом вода вышла на набережную. Пока что опасный участок огородили. К ремонту коммунальщики приступят только завтра, 21 марта.