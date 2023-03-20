В Канске бизнесмен из-за двухмиллионного долга по алиментам лишился автомобилей, гаража и инструментов

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Бизнесмен из Канска накопил долг по алиментам в размере почти двух миллионов рублей. Деньги он задолжал шестерым детям, сообщает пресс-служба ГУФССП России по Красноярскому краю.

Как выяснилось, предприниматель должен быть выплачивать на каждого из шестерых детей ежемесячно фиксированный платеж в размере установленного прожиточного минимума. Деньги поступали с зарплаты мужчины и составляли меньшую сумму. Так набежал долг около двух миллионов.

На бизнесмена наложили ограничение на право выезда за пределы страны и на право управления транспортом.

Также приставы установили, что у мужчины есть две машины, гараж, земельный участок и строительные инструменты. Все это передали матери детей. Однако расстаться с одной из машин – внедорожником – мужчина не смог и внес вместо него 850 тысяч рублей.

Остаток долга составляет чуть больше 50 тысяч рублей – эту сумму житель Канска тоже должен выплатить в ближайшее время.