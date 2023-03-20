Краевой минсельхоз помогает аграриям продвигать продукцию через торговые сети

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Минсельхоз Красноярского края в режиме видеоконференции провел совещание по вопросу сбыта продукции региональных аграриев через федеральную торговую сеть. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Чиновники, представители торговой сети и аграрии обсудили вопросы ценообразования, спроса и ассортимента фермерских продуктовых товаров. Совещание было инициировано на основе делового взаимодействия сети «Магнит» с фермерами Тульской области.

Так, первый заместитель министра сельского хозяйства и торговли Красноярского края Александр Походин сообщил об успехах взаимодействия между регионом и бизнесом в вопросе поддержки фермеров:

- Помимо федеральных мер мы реализуем инициативные направления. С этого года действует программа «Наш фермер», в рамках которой малые хозяйства могут рассчитывать на 8-миллионную поддержку. Еще одно новое направление – грант «Региональный продукт» до 35 миллионов рублей. Он предоставляется фермерам и нацелен на активизацию производств по переработке сельхозсырья. Большое количество мер государственной помощи в крае предусмотрено также для развития сельхозкооперации.

Александр Походин также обратил внимание представителей торговой сети на взаимодействие не только с отдельными фермерами, но с сельскохозяйственными кооперативами. В общей сложности в краевом реестре субъектов агрокомплекса зарегистрирован 61 кооператив. Например, с 2018 года в Красноярском крае успешно работает региональный сельскохозяйственный комплексный потребкооператив второго уровня «Агрофедерация».

- Ждем ваших предложений по поддержке малых форм хозяйствования, чтобы исключить вопросы, которые мешают сегодня развивать это направление в торговой деятельности. Мы готовы формулировать новые направления господдержки небольших хозяйств в крае с учетом ваших пожеланий, - добавил Александр Походин.

Такой опыт делового партнерства между аграриями и краем не остался без внимания представителей торговой сети:

- Мы готовы к диалогу, различным вариантам взаимодействия. Для старта совместной работы направим в Минсельхоз края анкету, чтобы сформировать реестр красноярских фермеров, заинтересованных в продвижении собственной продукции в магазинах нашей торговой сети, - сказал директор сельскохозяйственного и промышленного комплекса розничной сети Евгений Случевский.