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НовостиПроисшествия20 марта 2023 5:20

В Красноярске под Коммунальным мостом прорвало трубу и затопило набережную

Коммунальщики уже занимаются проблемой
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
В Красноярске под Коммунальным мостом прорвало трубу и затопило набережную. Фото: Gornovosti

В Красноярске под Коммунальным мостом прорвало трубу и затопило набережную. Фото: Gornovosti

В Красноярске в понедельник 20 марта произошло несколько коммунальных аварий. Жители города сообщили уже о третьей (первые две случились на улицах Шумяцкого и Калинина) точке, где зафиксирован порыв трубопровода. Это Коммунальный мост. Как сообщили Gornovosti, к ним в редакцию прислали фото и видео, сделанные непосредственно под мостом, в районе Предмостной площади. Вода из трубопровода затопила прилегающую часть правобережной набережной.

В пресс-службе СГК прокомментировали, что действительно, в результате аварии поврежден обратный трубопровод. Опасный участок оперативно огородили. Ремонтировать его начнут завтра, 21 марта, с 6 часов утра и планируют завершить в 14 часов.

Коммунальщики в ближайшее время обработают набережную от гололеда. Теплоснабжение в домах не отключали. Хотя в некоторых будут снижены параметры отопления.