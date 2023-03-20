В Красноярске затоплены два перекрестка на Калинина и 9 Мая

В Красноярске произошли две коммунальные аварии – на Калинина и Шумяцкого Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске несколько улиц затопило водой: на улице 9 Мая - Шумяцкого в Советском районе и на Калинина в Октябрьском. Затоплены два перекрестка, из-за отрицательной температуры там образовалась наледь. Об этом сообщает администрация города и ГИБДД.

Этим утром жители Северного обнаружили на перекрестке улиц 9 Мая и Шумяцкого, как на проезжую часть вытекает вода. Информацию тут же передали в коммунальные службы. Проезжую часть там не стали перекрывать, чтобы не допустить крупных заторов вокруг, но на место приехали специалисты и начали выяснять причины аварии. Точно такая же ситуация – на улице Калинина.

Однако красноярцы сигнализируют, что есть проблемы с водой на улицах Ерофеева, Брянской, 60 лет Октября и других. Но причина не в коммунальных проблемах, а в талой воде. Ливневки еще замерзшие и не справляются с объемами.