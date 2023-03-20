В Красноярске на улицах начали свою работу передвижные пункты флюорографии Фото: Мария ЛЕНЦ

С понедельника 20 марта по пятницу 24 марта на улицах Красноярска будут работать передвижные пункты флюорографии. В региональном министерстве здравоохранения рассказали, что таким образом Краевой противотуберкулезный диспансер проводит «Неделю открытых дверей». Обследование могут пройти все желающие, в том числе люди, у которых нет медицинского полиса или прописки. При себе достаточно иметь документ, удостоверяющий личность. Все бесплатно и без предварительной записи.

Цель медиков проста: профилактический осмотр – это одна из главных составляющих лечения туберкулеза. Важно своевременно выявлять инфицированных и больных. И чем раньше – тем больше шансов на выздоровление и меньше вреда окружающим. По словам специалистов, процент выявляемости заболевания через флюорографию очень высок. Остается добавить, что это современные мобильные флюорографические установки край приобрел в рамках национального проекта «Здравоохранение» и региональной программы «Развитие первичной медико-санитарной помощи».