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НовостиОбщество20 марта 2023 2:24

В Красноярске на улицах начали свою работу передвижные пункты флюорографии

В минздраве рассказали, где и когда можно пройти обследование
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
В Красноярске на улицах начали свою работу передвижные пункты флюорографии

В Красноярске на улицах начали свою работу передвижные пункты флюорографии

Фото: Мария ЛЕНЦ

С понедельника 20 марта по пятницу 24 марта на улицах Красноярска будут работать передвижные пункты флюорографии. В региональном министерстве здравоохранения рассказали, что таким образом Краевой противотуберкулезный диспансер проводит «Неделю открытых дверей». Обследование могут пройти все желающие, в том числе люди, у которых нет медицинского полиса или прописки. При себе достаточно иметь документ, удостоверяющий личность. Все бесплатно и без предварительной записи.

Цель медиков проста: профилактический осмотр – это одна из главных составляющих лечения туберкулеза. Важно своевременно выявлять инфицированных и больных. И чем раньше – тем больше шансов на выздоровление и меньше вреда окружающим. По словам специалистов, процент выявляемости заболевания через флюорографию очень высок. Остается добавить, что это современные мобильные флюорографические установки край приобрел в рамках национального проекта «Здравоохранение» и региональной программы «Развитие первичной медико-санитарной помощи».