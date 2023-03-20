В Красноярске после многочисленных жалоб запретят парковку на улице Кирова Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске после многочисленных жалоб жителей администрация города приняла решение запретить автомобильную парковку на улице Кирова. Речь идет о небольшом участке улицы, прилегающем к улице Ленина, возле дома № 92 (напротив стадиона «Локомотив»). Жители дома неоднократно обращались в мэрию, сообщали, что оставленные здесь автомобили блокируют выезды с придомовой территории и плюс сужают проезжую часть.

Добавим, что многие автомобилисты облюбовали это место как альтернативу платным стоянкам, а кому-то вообще не хочется ставить технику в парковочном кармане, потому что так удобнее. Запрет на парковку станет мерой постоянной. Здесь установят соответствующие знаки.