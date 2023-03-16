Фото: Автосообщество Ачинск

В Ачинске легковушка выехала на ЖД-пути, и попала под грузовой поезд. Как сообщает пресс-служба КрасЖД, пострадал несовершеннолетний пассажир, его госпитализировали с травмами.

Все произошло на регулируемом железнодорожном переезде участка Ачинск-1 – Ачинск-2, оборудованном автоматической переездной сигнализацией. Машина выехала на пути прямо перед приближающимся грузовым поездом. Машинисты попытались применить экстренное торможение, но расстояние было слишком маленьким, чтобы состав остановился. Столкновения избежать не удалось.

На движение пассажирских поездов ДТП не повлияло. Локомотивная бригада не пострадала.