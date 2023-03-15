В Красноярском крае за год сильнее всего выросли цены на лук, зеленый чай, спички и дезодоранты

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В Красноярском крае за год цены поднялись в среднем на 10,7%. За последний месяц рост составил 0,6%, сообщает Красноярскстат.

Если повышение стоимости товаров за год составило 9,6%, то стоимость услуг выросла на 13%.

Более чем на 30% увеличилась цена на 34 товара и услуги. Среди них репчатый лук, маргарин, зеленый чай и кофе.

В группе непродовольственных товаров подорожали более чем на 30% спички (52,7%), дезодорант (51,1%), одноразовые шприцы (42,7%), а также пена для бриться, хозяйственное мыло, шампунь, зубные щетки и мыло, вата и станки для бритья.

В сфере услуг повысились от 30 до 50% поездки в страны Закавказья, на Черноморское побережье и Крым, билеты в купе на поезда дальнего следования, а также некоторые виды ремонтных работ. Например, за поклейку обоев придется отдать на 42,1% больше, чем год назад, а за укладку плитки – на 38,5%.

А вот упали более чем на 10% цены на 17 видов товаров и услуг. Среди них белокочанная капуста, картошка, гречка, свекла, плиты ОСП и ДСП и поездки в некоторые страны Юго-Восточной Азии.