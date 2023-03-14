В Лесосибирске задержали героинового закладчика. Фото: МВД

В Лесосибирске полицейские задержали героинового закладчика, у 32-летнего мужчины при себе оказалось такое количество свертков с дозами, что он может провести в колонии до 20 лет. Подробности «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали в пресс-службе полиции.

Подозреваемый – не местный житель и даже не россиянин. Он – гражданин одной из стран ближнего зарубежья, который приехал сюда, видимо, на заработки. Сначала при нем нашли 18 пакетиков. Затем провели обыск на съемной квартире в Красноярске, там еще целый склад. Итого более 70 доз.

Общая масса составила более 27 граммов, экспертиза подтвердила, что это действительно наркотик. Подозреваемый не стал скрывать – планировали продать все это бесконтактным способом, то есть через закладки. Уголовное дело завели по статье «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере».