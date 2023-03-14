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НовостиОбщество14 марта 2023 3:31

Красноярский Роспотребнадзор закрыл продажу на Wildberris и Ozon матерных календарей

Их сняли с реализации
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
Красноярский Роспотребнадзор закрыл продажу на Wildberris и Ozon матерных календарей. Фото: телеграм-канал Дмитрия Горяева

Красноярский Роспотребнадзор закрыл продажу на Wildberris и Ozon матерных календарей. Фото: телеграм-канал Дмитрия Горяева

Красноярский Роспотребнадзор добился того, чтобы торговые площадки Wildberris и Ozon сняли с реализации настенные календари на 2023 год, в которых содержалась ненормативная лексика. Обратил на это внимание житель краевого центра, составил жалобу, специалисты ее проверили и направили претензии на оба маркетплейса. Спустя время агрегаторы отчитались: требование удовлетворили и впредь будут внимательно следить, чтобы не допустить подобных ситуаций.

Об этом в своем телеграм-канале рассказал глава ведомства Дмитрий Горяев. Он акцентировал внимание на том, что календари предлагались неограниченному кругу лиц, но на нем не было текстового предупреждения «запрещено для детей» или знака «18+». Кроме того, согласно представленным на интернет-сайтах видео и фото, на упаковке не написано «Содержит нецензурную брань».