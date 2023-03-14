В селе Овсянка под Красноярском началось строительство Национального центра Виктора Астафьева

В селе Овсянка под Красноярском началось строительство Национального центра В.П. Астафьева. Фото: телеграм-канал Аркадия Зинова

В селе Овсянка началось строительство нового культурного объекта – Национального центра В.П. Астафьева. Сейчас на месте работает бригада, которая проводит буровые работы, формирует котлован под будущее здание. Как рассказал министр культуры края Аркадий Зинов, это будет ключевой объект всего мемориального комплекса и точка сосредоточения культуры, литературного искусства и памяти великого писателя для жителей и гостей края.

По проекту это будет трехэтажное здание общей площадью 2 519 квадратных метров. Внутри разместятся конференц-зал, экспозиционные залы, мемориальный кабинет писателя, мультимедийный зал, интеллект-класс, детский центр, сувенирный магазин и буфет. Строительство проходит при поддержке губернатора края Александра Усса и приурочено к 100-летию со дня рождения Виктора Астафьева, 1 мая 2024 года.