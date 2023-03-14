В Красноярском крае учредят стипендию имени Веры Гудовской. Фото: телеграм-канал "Парламент на Енисее"

В Красноярском крае учредят именную стипендию для одаренных учеников общеобразовательных учреждений. С инициативой вышли депутаты Законодательного Собрания. Таким образом парламентарии хотят увековечить память заслуженного работника культуры Российской Федерации Веры Николаевны Гудовской. Она создала и на протяжении 48 лет была бессменным художественным руководителем театра детского танца «Орленок» Красноярского краевого Дворца пионеров.

Комитет по образованию и культуре обсудил в первом чтении законопроект о внесении изменений в Закон «О краевых именных стипендиях для одаренных обучающихся общеобразовательных организаций, находящихся на территории Красноярского края». По словам председателя комитета Веры Оськиной, «Орленок» – это то, чем мы гордимся. Имя основательницы прославленного театра танца Веры Гудовской должно остаться в истории края».