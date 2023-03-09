В Канске мужчина пойдет под суд за предложение предпринимательнице устранить конкурентов за 50 тысяч рублей и попытку сжечь ее магазин

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В Канске 35-летний мужчина пойдет под суд за вымогательство. Он решил сделать местной предпринимательнице «выгодное» предложение – за 50 тысяч рублей устранить ее конкурентов. Об этом сообщает ГУ МВД по Красноярскому краю.

«Помощник» дал владелице магазина сутки на обдумывание. В случае отказа он пригрозил сжечь уже ее торговую точку.

На следующий день после разговора он показал, что не шутил, и пришел в магазин с бутылкой бензина. Жидкость он разлил прямо в торговом зале и достал зажигалку. В этот момент его и задержал участковый, которому о вымогательстве сообщила предпринимательница.

Выяснилось, что мужчина не только «решает проблемы бизнеса», но и промышляет кражами. За несколько дней до задержания он снял со спящей приятельницы золотое кольцо и забрал телефон.

Расследование уголовных дел завершено, впереди суд.