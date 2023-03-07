В Красноярске 6 марта умер известный художник Валерий Кудринский

Валерий Кудринский фото: тг-канал Александра Усса

В Красноярске стало известно о кончине известного художника Валерия Кудринского. Он умер 6 марта от продолжительной болезни на 76 году жизни. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор региона Александр Усс.

До очередного дня рождения Кудринский не дожил всего несколько дней. Несмотря на свою тяжелую болезнь, художник до последних дней жизни продолжал творить и работать.

Как говорит Александр Усс, картины Валерия Иннокентьевича стали неотъемлемой частью культуры Красноярского края, его гордостью и достоянием.

Отметим, что акварели Кудринского размещены как во многих музеях России, так и зарубежом, а также украшают частные коллекции.

«Комсомольская правда» выражает соболезнования семье и близким Валерия Иннокентьевича.