Школьников Красноярска предупреждают, что на лед выходить опасно

Фото: администрация Красноярска

В Свердловском районе на Абаканской протоке прошел открытый урок, где детям показали, что c ними может произойти на тонком льду и как вести себя в критической ситуации

В связи с потеплением администрация Свердловского района совместно с красноярскими спасателями проводят мероприятия для четвероклассников. По легенде, во время прогулки по тонкому льду, мужчина проваливается в воду, а спасать его приходится водолазам, которых успели вызвать прохожие.

- Для маленьких свердловчан такие уроки особенно важны, - подчеркнула Светлана Захарова, начальник отдела социальной сферы Свердловского района. - Только в микрорайоне Пашенный четыре школы расположены рядом с набережной, дамбой и озерами, которые являются местом притяжения для детей и подростков. Мы со своей стороны обращаемся к родителям с главной рекомендацией на сегодня – запретить детям приближаться весной к водоемам и выходить на лед.

Специалисты администрации, ГО и ЧС, Государственной инспекции по маломерным судам проверяют места возможного выхода на лёд, устанавливают предупреждающие таблички.

- В прошлом году на территории Красноярского края, к сожалению, были трагические случаи, - отметил Дмитрий Тырцев, начальник Красноярского поисково-спасательного отряда. - Призываем жителей еще раз отказаться от выхода на лед, это действительно опасно, особенно в такую обманчивую погоду.

Основные правила поведения на льду:

1. Не пускайте детей одних на лед!

2. Запретите ребенку проверять, насколько прочен лед, ударяя по нему ногами.

3. Объясните ребенку, что особенно опасны те места на льду, где видны трещины и лунки.

4. Научите, как правильно действовать, если под ногами затрещал лед и стала образовываться трещина. Ни в коем случае нельзя впадать в панику и пытаться убежать! Необходимо лечь на лед и аккуратно перекатиться в безопасное место.

5.Расскажите, если ребенок провалился под лед, ему нужно широко раскинуть руки и громко звать на помощь.