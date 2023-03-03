Красноярский хирург провёл мастер-класс в Президентской клинике Казахстана

Фото: Краевая клиническая больница

Эндоваскулярный хирург Никита Литвинюк провел мастер-класс в больнице Медицинского центра управления делами президента республики Казахстан в Астане. Литвинюк возглавляет отделение рентгенхирургических методов диагностики и лечения Красноярской краевой клинической больницы. С коллегами он поделился методикой восстановления просвета артерий нижних конечностей, пораженных атеросклерозом – техника позволяет сохранить ноги и избежать ампутации.

- Поскольку у нас большой опыт работы с этой патологией, коллеги обратились с просьбой помочь в становлении методики у них. Их интересовал весь процесс оказания помощи пациентам с такой болезнью сосудов – от постановки диагноза до непосредственного выполнения хирургического вмешательства, – пояснил врач.

По его словам, красноярцы представили казахстанским коллегам технологию Jetstream – в Казахстане она в новинку, но в Красноярске применяется уже несколько лет. После мастер-класса Литвинюк обсудил с руководством больницы варианты сотрудничества и пригласил коллег в Красноярск.