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НовостиОбщество3 марта 2023 13:35

В Красноярске заключили концессию по модернизации трамвайных путей

Планируется проложить новую ветку в Солнечный
Никита ЖЕГЛОВ

Фото: Мария ЛЕНЦ

Власти Красноярска заключили соглашение с компанией «Мовиста регионы Красноярск». Подрядчик займется развитием электротранспорта в городе. Одним из первых проектов будет прокладка новой трамвайной ветки в Солнечный.

Компании предстоит проложить 30 километров новых рельс, кроме того, концессия предусматривает реконструкцию еще 16 километров уже существующих путей. Также планируется закупить 50 новых двухсекционных трамваев с низким полом.

Все финансирование проекта составит более 23 млрд рублей. Однако он будет разделен на три этапа: первый начнется в этом году и завершится в конце следующего.