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НовостиПроисшествия3 марта 2023 10:50

В Красноярском крае на трассе произошло массовое ДТП с двумя погибшими

На месте работают дорожные полицейские
Антон НИКИТИН
Антон НИКИТИН
Фото: ГИБДД

Фото: ГИБДД

В Уярском районе Красноярского края 3 марта произошло смертельное ДТП с тремя автомобилями. На месте работают сотрудники ГИБДД.

Вечером на 892 километре трассы Р-255 между собой столкнулись три автомобиля: «УАЗ», «Газель» и «Скания». В аварии погибли водители отечественных машин и двое пассажиров. На участке трассы ограничено дорожное движение.

В ГИБДД напомнили, что при скачках температуры на дороге образуется микропленка льда, из-за чего автомобиль может занести. Дорожные полицейские призывают соблюдать осторожность.