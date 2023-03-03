В Красноярском крае на трассе произошло массовое ДТП с двумя погибшими

Фото: ГИБДД

В Уярском районе Красноярского края 3 марта произошло смертельное ДТП с тремя автомобилями. На месте работают сотрудники ГИБДД.

Вечером на 892 километре трассы Р-255 между собой столкнулись три автомобиля: «УАЗ», «Газель» и «Скания». В аварии погибли водители отечественных машин и двое пассажиров. На участке трассы ограничено дорожное движение.

В ГИБДД напомнили, что при скачках температуры на дороге образуется микропленка льда, из-за чего автомобиль может занести. Дорожные полицейские призывают соблюдать осторожность.