В Красноярске два водителя поругались и разбили машины друг друга. Фото: gornovosti.ru

Вечером 1 марта в Красноярске два автомобилиста разбили машины друг друга из-за ссоры. Об этом сообщают Gornovosti.

Инцидент произошел в микрорайоне Покровский, на Линейной, 84. Двое мужчин ломали припаркованные машины, один из них в порыве гнева начал выбивать стекла ногами. После этого агрессоры переключились друг на друга – завязалась драка.

В полиции журналистам рассказали, что обоих мужчин нашли, с ними провели беседу. Оказалось, что красноярцы поругались между собой, что и привело к таким последствиям. Обстоятельства устанавливаются.